BBC

ABD vatandaşı Paul Whelan Rusya'da casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski donanma mensubu ABD vatandaşı Paul Whelan, casusuluk suçlamasıyla Rusya'da görülen davada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD vatandaşı Paul Whelan Rusya'da casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:45

ABD vatandaşı Paul Whelan, Rusya'da casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kapalı görülen duruşmayı eleştiren ABD'li diplomatlar yargı sürenin 'adil ve şeffaf olmadığını' söyledi.

Eski ABD donanma mensubu Paul Whelan, 28 Aralık 2018'de Moskova'da kaldığı otel odasında üzerinde bir USB bellek ile yakalanmış, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Güvenlik görevlileri, USB'nin içinde devlet sırlarının bulunduğunu söylüyordu.

Moskova mahkemesi Whelan'ı gizli bilgileri ele geçirmekten suçlu buldu.

ABD vatandaşlığının yanı sıra Whelan'ın İngiltere, Kanada ve İrlanda vatandaşlıkları da var.

Whelan daha önceki ifadelerinde suçlamaları reddetmiş ve bir Rus tanıdığından aldığı USB'nin içinde tatil fotoğrafları olduğunu düşündüğünü söylemişti.

ABD'li diplomatlar ise karar için yeterli kanıt bulunmadığını söylüyor.

BBC
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya, Haber

Dünya Manşet

Haberler

Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Yunanistan’da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya’da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Haber
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
İtalya’da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı Haber
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
ABD, Suriye’de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
’Mehdi’ olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti Haber
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Haber
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Haberler››Dünya››ABD vatandaşı Paul Whelan Rusya'da casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

16:35: Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Haberler 16:35: Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Kahraman'dan "Pençe-Kaplan Operasyonu" değerlendirmesi Açıklaması - Haberler 16:34: Ormanlık alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü - Haberler 16:33: Son dakika haber... ABD'den, Beşar Esad ve 39 üst düzey yetkiliye yaptırım - Haberler 16:32: Samsun'da Martı Timleri faaliyette - Haberler 16:04: İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı - Haberler 15:42: ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı - Haberler 14:52: Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi 15:50: Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi 13:32: Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi