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ABD, vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmelerini istedi

ABD, vatandaşlarına Irak'ı acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

03.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:02 ABD, vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmelerini istedi
ABD, vatandaşlarına 'ı acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmeleri istendi.
Açıklamada, "ABD vatandaşları mümkünse hava yoluyla, bu olmazsa diğer ülkeler üzerinden kara yoluyla ülkeyi terk etmelidir." ifadesi yer aldı.
İran destekli milislerin ABD Büyükelçiliği yerleşkesine saldırıları nedeniyle tüm konsolosluk hizmetlerinin durdurulduğunun anımsatıldığı açıklamada, vatandaşlardan Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları istendi.
Açıklamada ABD vatandaşlarının pasaport ve diğer işlemlerinin Erbil'deki ABD Konsolosluğu kanalıyla yürütüleceği kaydedildi.
Irak'taki yakınlarının durumundan kaygı duyan vatandaşların Dışişleri Bakanlığı ile temas kurmaları istendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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