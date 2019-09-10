ABD ve AB Kırım seçimlerini tanımıyor, Ankara ise sessiz

ABD ve AB, Rusya'nın Kırım'da düzenlediği seçimleri tanımadığını duyurarak Ukrayna'ya destek açıklarken, Kırım konusunda hassasiyetiyle bilinen Türkiye'den henüz bir açıklama gelmedi.Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da dün yapılan yerel seçimlere, AB ve ABD başta olmak üzere pek çok ülke tepki göstererek, bu seçimleri ve sonuçlarını tanımadıklarını duyurdular. Ankara'nın henüz bir açıklama yapmaması ise dikkat çekti.



AB: Tanımıyoruz



Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Maja Kocijancic AB'nin, pazar günü Kırım'da yapılan yerel ve bölgesel seçimleri tanımadığını açıkladı. Kırım ve Sivastopol'un, Rusya Federasyonu tarafından yasadışı yollardan ilhak edildiğine dikkat çeken sözcü, "Bu nedenle AB Kırım yarımadasında yapılan seçimleri tanımamaktadır" dedi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek açıkladı.



Berlin: Hükümsüz



Alman Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak, "Rusya tarafından Kırım ve Sivastopol'da organize edilen yerel seçimler hükümsüz. Bu bölgeler Rusya tarafından uluslararası hukuk ihlal edilerek ilhak edildi. Bu topraklardaki seçimlerin Ukrayna tarafından organize edilmesi gerekmektedir" denildi.



ABD'den "sözde seçimler" çıkışı



ABD de Kırım'daki seçimleri tanımadığını duyurdu. Twitter'da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko'nun, Rusya'nın Kırım'da düzenlediği seçimlerin "sahte" olduğunu ve "asla tanınmayacağını" belirttiği paylaşımını alıntılayan ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, şu açıklamayı yaptı:



"Biz Rus işgal makamları tarafından yapılan sözde 'seçimlerin' sonuçlarını tanımayacağız. Rusya'nın Kırım'daki yasadışı eylemlerini kınıyor, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyoruz."



Ankara henüz sessiz



Kırım konusundaki hassasiyetiyle bilinen Ankara'nın pazartesi akşam saatlerine kadar herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları bu görüşmede Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konularının ele alındığını ifade etmişlerdi.



Dikkat çeken iş birliği



Bu arada Cuma günü, Rusya'daki yerel ve bölgesel seçimlerden iki gün önce, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu (CIKRF) arasında karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesini hedefleyen bir protokol imzalandı.



Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Twitter hesabında yapılan paylaşım ile duyurulan bu iş birliği protokolü Moskova'da, YSK Başkanı Sadi Güven ve CIKRF Başkanı Ella Pamfilova tarafından imzalandı.



