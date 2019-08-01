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ABD ve Almanya arasında Hürmüz Boğazı krizi büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya büyükelçisi Hürmüz misyonundaki isteksizliğin ardından Almanya'yı sert şekilde eleştirdi.

01.08.2019 10:51 ABD ve Almanya arasında Hürmüz Boğazı krizi büyüyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya büyükelçisi Hürmüz'deki petrol tankerlerini koruma misyonundaki isteksizliğin ardından Almanya'yı sert şekilde eleştirdi.

Şansölye Angela Merkel'in hükümetini hedef alan Büyükelçi Richard Grenell, Perşembe günü Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda devriye gezecek olan uluslararası askeri koalisyon için istediği yardım talebine "hayır" yanıtını vermesine ilişkin olarak "Avrupa'nın en büyük ekonomisi daha fazla küresel sorumluluk almak zorunda" ifadelerini kullandı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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