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ABD ve Çin arasında koronavirüsün menşei ile ilgili süren tartışmaya İran da katıldı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Çin ve ABD arasında dünyada küresel salgına yol açan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) menşei ile ilgili tartışmalar sürerken Washington'un "virüsün ABD'den yayılmış olabileceğine" dair iddialara yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

18.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:36
ABD ve Çin arasında koronavirüsün menşei ile ilgili süren tartışmaya İran da katıldı
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Çin ve ABD arasında dünyada küresel salgına yol açan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) menşei ile ilgili tartışmalar sürerken Washington'un "virüsün ABD'den yayılmış olabileceğine" dair iddialara yanıt vermesi gerektiğini söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere Amerikalı yetkililerin Kovid-19 salgınına ilişkin Çin ve İran'a yönelttikleri suçlamalarla sorumluluktan kaçmaya çalıştığını savundu.
Şemhani, "ABD, İran ve Çin'e suçlamalar yöneltmek yerine koronavirüsün üretilmesi ve yayılmasındaki rolüyle ilgili uluslararası sorulara yanıt vermelidir." ifadelerini kullandı.
Çin ile ABD arasında "Kovid-19 ilk nerede ortaya çıktı" tartışması
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıktığı bilinen Kovid-19, şu ana kadar neredeyse dünyanın tamamına yayılırken 8 bini aşkın kişinin ölümüne yol açtı. Çin'de önde gelen epidemiyologlardan Cong Nanşan, virüsün ilk kez Çin'de ortaya çıkmasının kaynağın bu ülkede bulunduğu anlamına gelmediğini savunmuş, bu konuda soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.
ABD Başkanı Trump'ın "Çin virüsü", ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bazı ABD'li siyasetçilerin de "Vuhan virüsü" tabirini kullanması Çinli yetkililerin tepkisini çekmişti. Pompeo, İran'ı da salgının boyutlarını gizlemekle suçlamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise Twitter hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in, 10 Mart'ta ABD Kongre üyelerinin sorularını yanıtlarken gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Kovid-19 saptandığına ilişkin ifadelerini sorgulamıştı.
Virüsün ilk ortaya çıktığı yer olarak bilinen Vuhan'da Ekim 2019'da düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'na katılan ABD ordusu mensuplarının virüsü Çin'e taşımış olabileceği iddiasını ortaya atan Sözcü Cao, ilk hastanın ABD'de ne zaman ortaya çıktığını, salgının kaç kişiye bulaştığını ve hangi hastanelerin kullanıldığının açıklanması gerektiğini belirtmişti.
Bunun üzerine Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, cuma günü Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel

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