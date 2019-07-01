01.07.2019 11:50
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ABD ve Çin arasındaki ateşkes etkisiyle Avrupa piyasaları yükseldi

ABD ve Çin arasındaki ateşkes etkisiyle Avrupa piyasaları yükseldi

– Avrupa hisse senedi piyasaları Japğonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin'in ticaret gerginliklerinde bir ateşkes ilan etmesi etkisiyle yükseldi.

Avrupa hisse senedi piyasaları Japğonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD ve Çin 'in ticaret gerginliklerinde bir Ateşkes ilan etmesi etkisiyle yükseldi.
Piyasalardaki artışın bir diğer sebebi Avrupa Birliği ve Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur ile bir ticaret anlaşması yapması oldu.
Gelişmeler etkisiyle
Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 1.06,
DAX yüzde 1.48
CAC yüzde 1.2 yükseldi.
Dolar karşısında euro ve sterlin sırasıyla yüzde 0.43 ve yüzde 0.27 değer kaybetti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
avrupa birliği , ateşkes , avrupa , çin , Ekonomi

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