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ABD ve Çin'den Keşmir uyarısı: Hindistan yasakları kaldırıyor

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüstünü kaldıran tek taraflı kararının “hükümsüz” olduğunu söyledi

17.08.2019 08:48 ABD ve Çin'den Keşmir uyarısı: Hindistan yasakları kaldırıyor
Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüstünü kaldırmasının ardından Çin'in talebi üzerine toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, söz konusu kararın "tehlikeli" olduğu uyarısını yaptı. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, tek taraflı atılan bu adımın Çin için "hükümsüz" olduğunu söyledi.

Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Cammu Keşmir'deki son durumu Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Trump, Hindistan ve Pakistan'a bölgedeki tansiyonu azaltma ve "ikili diyaloğun" kurulması çağrısı yaptı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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