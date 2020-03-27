İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeyi hedefine koydu. Karşılıklı yapılan açıklamalar sonrasında iki ülkenin liderleri telefon görüşmesi yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmede, virüsle savaşta birlikte mücadele etme kararı aldıkları açıklandı.

ÇİN, KORONAVİRÜS DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden koronavirüs tartışmalarının ardından yine koronavirüs iki lideri bir araya getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin ilerletilmesi için önemli adımların atıldığı belirtildi. İki ülke arasında işbirliğinin tek doğru seçim olduğu ve Çin'in koronavirüsle mücadelede ABD'yi desteklemeye istekli olduğu belirtildi. Açıklamada, Jinping'in 24 binden fazla insanın ölümüne neden olan ve salgın hale gelen koronavirüse karşı savaşmak için Çin ve ABD'nin birleşmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. İki liderin koronavirüse karşı her şeyi ayrıntılı ele aldıkları belirtildi. Jinping, Trump'la Çin'in tüm bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

''AYRINTILI BİR GÖRÜŞME YAPTIK''

Trump görüşmeye dair paylaşım yaparak yakından çalıştıklarını ve görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile çok güzel bir görüşmeyi yeni bitirdim. Gezegenimizin büyük bölümünü tahrip eden koronavirüse karşı ayrıntılı bir görüşme yaptık. Çin, çok fazla şey yaşadı ve virüsle ilgili güçlü anlayış geliştirdi. Yakın çalışıyoruz." paylaşımında bulundu.

ABD'DEKİ VAKA SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

ABD'de hızla artan koronavirüs nedeniyle vaka sayısında Çin'i geçti. Ülkedeki koronavirüs nedeniyle ölü sayısı bin 301'e vaka sayısı 85 bin 612'ye yükseldi. Çin'in korona virüs bilançosu ise 81 bin 340 vaka, 3 bin 292 ölüm olarak açıklandı.