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İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek

Tüm dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin koronavirüse karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğinin altı çizildi.

27.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:58

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeyi hedefine koydu. Karşılıklı yapılan açıklamalar sonrasında iki ülkenin liderleri telefon görüşmesi yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmede, virüsle savaşta birlikte mücadele etme kararı aldıkları açıklandı.

ÇİN, KORONAVİRÜS DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden koronavirüs tartışmalarının ardından yine koronavirüs iki lideri bir araya getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin ilerletilmesi için önemli adımların atıldığı belirtildi. İki ülke arasında işbirliğinin tek doğru seçim olduğu ve Çin'in koronavirüsle mücadelede ABD'yi desteklemeye istekli olduğu belirtildi. Açıklamada, Jinping'in 24 binden fazla insanın ölümüne neden olan ve salgın hale gelen koronavirüse karşı savaşmak için Çin ve ABD'nin birleşmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. İki liderin koronavirüse karşı her şeyi ayrıntılı ele aldıkları belirtildi. Jinping, Trump'la Çin'in tüm bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

''AYRINTILI BİR GÖRÜŞME YAPTIK''

Trump görüşmeye dair paylaşım yaparak yakından çalıştıklarını ve görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile çok güzel bir görüşmeyi yeni bitirdim. Gezegenimizin büyük bölümünü tahrip eden koronavirüse karşı ayrıntılı bir görüşme yaptık. Çin, çok fazla şey yaşadı ve virüsle ilgili güçlü anlayış geliştirdi. Yakın çalışıyoruz." paylaşımında bulundu.

ABD'DEKİ VAKA SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

ABD'de hızla artan koronavirüs nedeniyle vaka sayısında Çin'i geçti. Ülkedeki koronavirüs nedeniyle ölü sayısı bin 301'e vaka sayısı 85 bin 612'ye yükseldi. Çin'in korona virüs bilançosu ise 81 bin 340 vaka, 3 bin 292 ölüm olarak açıklandı.

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NE OLMUŞTU?

Kısa süre öncesine kadar koronavirüs salgınıyla ilgili iki ülke birbirini suçladı. Özellikle her konuşmasında koronavirüse 'Çin virüsü' diyen Trump, "Çin, ordumuzun virüsü onlara götürdüğüne dair yanlış bilgi veriyor. Bu yanlış. Nereden geldiğini söylemeliyim. Çin'den geldi. Askerimiz bu virüsü kimseye getirmedi. Çin, ordumuzun onlara virüsü götürdüğü iddiasını yalanlayana kadar bunu söylemeye devam edeceğim." açıklamasını yapmıştı.

İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Xi Jinping, Dünya, Güncel

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Amerika Birleşik Devleri ve Çin korona virüse savaş açtı

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