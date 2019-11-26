Haberler » Ekonomi » ABD ve Çin tarafları sorunları çözmede uzlaşma sağladı - Ekonomi

ABD ve Çin tarafları sorunları çözmede uzlaşma sağladı

ABD ile Çin'in üst düzey ticaret müzakerecileri, bir yıldan uzun süren ticaret savaşını bitirecek bir anlaşmanın "birinci aşaması"nı sağlamak üzere yaptıkları görüşmelerde, sorunların çözümü konusunda uzlaşma sağladı.

26.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:43ABD ve Çin tarafları sorunları çözmede uzlaşma sağladı

ABD ile Çin'in üst düzey ticaret müzakerecileri, bir yıldan uzun süren ticaret savaşını bitirecek bir anlaşmanın "birinci aşaması"nı sağlamak üzere yaptıkları görüşmelerde, sorunların çözümü konusunda uzlaşma sağladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, anlaşmanın ilk aşaması için bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamaya göre, dünyanın en büyük iki ekonomisinin yetkililer, birinci aşama anlaşma ile ilgili konuları ele aldılar ve konular üzerindeki görüşmeleri de sürdürme konusunda fikir birliği sağladılar. Taraflar ayrıca, görüşmelerde öne çıkan temel kaygıların da geride bırakılmasını öngören çözümler konusunda mutabık olduklarını belirttiler.

İki ülkeden farklı zamanlarda yapılan açıklamalara göre Kasım ayında tamamlanması beklenen anlaşmanın birinci aşamasının imzalanma sürecinin yeni yıla sarkabileceğine dikkat çekiliyor.

Ticaret savaşına son verecek anlaşmanın ilk aşamasında Çin'in beklentileri, ticaret savaşı başlangıcından bu yana getirilen ek gümrük vergilerinin indirilmesi üzerinde odaklanırken, ABD fikri haklarve daha bir dizi talebi konusunda ilerleme sağlanmasını istiyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:28 4. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" sona erdi
10:23 Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı
10:23 Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem
10:20 Konkordato tarihe karışıyor, yeni uygulamayla borçlar yeniden yapılandırılabilecek
10:19 Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve ihracatında açık ara dünya birincisi
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
18:42 Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:36:47