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Abd ve çin: washington'daki ticaret görüşmeleri verimli geçti

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD ve Çin'in Perşembe ve Cuma günleri Washington'da ticaret ilişkilerini geliştirmeye yönelik "verimli" görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

23.09.2019 13:31Abd ve çin: washington'daki ticaret görüşmeleri verimli geçti
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD ve Çin'in Perşembe ve Cuma günleri Washington'da ticaret ilişkilerini geliştirmeye yönelik "verimli" görüşmeler yaptıklarını açıkladı.
USTR'dan yapılan açıklamada, "Bu görüşmeler verimli oldu ve ABD, Ekim ayında yapılacak üst düzey görüşmeler için Çin'den bir heyete ev sahipliği yapmayı bekliyor" denildi.
Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberinde de, Çin ve ABD'nin Washington'da "yapıcı" görüşmeler yaptıkları belirtildi ve iki ülkenin ayrıntıları Ekim ayında yapılacak görüşmelerde tartışma kararı aldıkları belirtildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Washington, Ekonomi

Kaynak: DHA

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