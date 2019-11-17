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ABD ve Güney Kore ortaklığındaki askeri harekata "iyi niyet" ertelemesi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore ile ortak yapılması planlanan askeri tatbikatı, Kuzey Kore'ye yönelik "iyi niyetlerinden" dolayı, ertelediklerini duyurdu.

17.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:28ABD ve Güney Kore ortaklığındaki askeri harekata
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore ile ortak yapılması planlanan askeri tatbikatı, Kuzey Kore'ye yönelik "iyi niyetlerinden" dolayı, ertelediklerini duyurdu.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlen Asya Savunma Bakanları Konferansı'na katılan Bakan Esper, sonrasında düzenlediği basın toplantısında bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Esper, bölgedeki gerginliğin düşürülmesi ve komşu ülkeler arasında barışın sağlanmasına vurgu yaparak, bu kapsamda Güney Kore ile yapılması planlanan kapsamlı askeri harekatın ertelendiğini açıkladı.
Ertelemenin Kuzey Kore'ye verilmiş bir taviz olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Esper, "Bu adım ABD ve Güney Kore'nin, nükleer silahlardan arınması ve diplomatik yola ağırlık vermesi konusunda Kuzey Kore'ye gösterdiği bir iyi niyettir." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Esper'in sözlerine yazılı bir cevap veren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pyongyang'a yönelik "düşmansı tavırlarından" vazgeçmediği sürece görüşmeler devam etse de nükleer silah konusunda pazarlığa açık olmadıklarını kaydetti.
Açıklamada ayrıca, Washington'un geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) sunulan Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinin kınandığı bir tasarıya destek vermesi eleştirilirken, tasarının Kuzey Kore'yi "yalnızlaştırma girişimi" olduğu savunuldu.
Ertelendiği açıklanan askeri tatbikata da değinilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ortaklığında yapılan bu provakatif askeri tatbikatlar, işgale hazırlıktır." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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