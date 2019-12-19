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ABD ve Hindistan arasında "yakın iş birliği" vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan ile bölgesel sorunlara karşı daha yakın iş birliği yapılacağını söyledi.

19.12.2019 01:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 01:00ABD ve Hindistan arasında
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ile bölgesel sorunlara karşı daha yakın iş birliği yapılacağını söyledi.
Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Washington'da bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst seviyeye çıkarılması ve iş birliğinin artırılması konularının ele alındığını belirten Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinin dış politikadaki ulusal güvenlik stratejisini etkilemediğini savundu.
Pompeo, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"ABD ve Hindistan arasındaki ilişkilerin 2019 yılından itibaren yükselişte olduğunu görüyoruz. Bunu bir başarı olarak görüyor ve bu ilişkiyi üst aşamaya taşımak istiyoruz. Tüm dünya, her iki ülke liderlerinin Amerikan halkını korumak ve ilişkileri güçlendirmek için gayretle çalıştığını bilmeli. ABD ve Hindistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, gelecek yıllar için stratejik bir öneme sahiptir."
Askeri alanda iş birliği vurgusu
Savunma Bakanı Esper ise, Hindistan ile ortak askeri tatbikatlar ve bu tatbikatlara katılan asker sayını artırmak kaydı ile savunma alanındaki ilişkileri güçlendireceklerini kaydetti.
Ayrıca bilim ve teknoloji alanında da ortak çalışmalara başlanacağını ifade eden Esper, bölgede özellikle Çin'in büyüyen etkisine yönelik iş birliğine de vurgu yaptı.
Öte yandan Pakistan'dan bölgeye terörizm yayıldığını idda ederek bu konuda Hindistan'ın endişelerini paylaştıklarını belirten Pompeo ise Afganistan'daki gelişmelere dikkati çekerek, "Hindistan'a bu konuda gösterdiği çabalar için teşekkür ediyorum. Afganistan konusu, Hindistan ile iş birliği noktasında geciktiğimiz bir alandır." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pompeo, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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