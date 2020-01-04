Haberler » Spor » ABD ile İran arasındaki gerginlik futbola da yansıdı! - Spor

ABD ile İran arasındaki gerginlik futbola da yansıdı!

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaştı. Bu gerginliğin ardından ABD Futbol Federasyonu, Katar'da yapılması planlanan kamp programını ertelediğini açıkladı.

04.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:00

ABD Federasyonu, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler nedeniyle ulusal futbol takımının 'daki kamp programının ertelendiğini açıkladı. ABD Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Federasyon, bölgede gelişmekte olan durum nedeniyle ulusal takımın planlanan ocak eğitim kampı için Katar'a seyahati ertelemeye karar verdi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Katar yerine alternatif kamp programları üzerinde çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

TOPLAM 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

"SUÇLULARI ACI BİR İNTİKAM BEKLİYOR"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

ABD ile İran arasındaki gerginlik futbola da yansıdı!

Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Katar, İran, Politika, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:44   THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın MVP'si Panathinaikoslu Calathes - Spor
15:39   Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Spor
15:36   CANLI YAYIN DUYURUSU - Spor
15:34   Berna Gözbaşı: "Bu takımı düşürmeyeceğime söz veriyorum" - Spor
15:30   Nevşehir Belediyespor, voleybolda il birincisi oldu - Spor
15:24   Altay Bayındır'ın performansı nedeniyle Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı - Spor
14:56   ABD ile İran arasındaki gerginlik futbola da yansıdı! - Spor
13:55   Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi! Yaralılar var - Spor
13:36   UEFA ofsayt kuralını değiştiriyor! 12 cm esneklik - Spor
13:15   Saracchi yarım sezon için Galatasaray'dan 800 bin euro alacak - Spor
4.01.2020 15:45:13