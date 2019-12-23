Haberler » Politika » ABD ve Japonya Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'yi görüşecek - Haberler

ABD ve Japonya Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'yi görüşecek

Washington'daki diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile Kuzey Kore konusunu görüşmek üzere bir araya geleceğini ifade etti.

23.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:59 ABD ve Japonya Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'yi görüşecek
Washington'daki diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile Kuzey Kore konusunu görüşmek üzere bir araya geleceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin ABD-Kuzey Kore arasında artan gerginliği değerlendirmek üzere bir araya gelebileceği belirtildi. Ocak ayı ortasında ABD'de gerçekleşmesi beklenen görüşme için resmi çabaların sürdüğünü kaydeden Washington'daki diplomatik kaynaklar, görüşmede Kuzey Kore'nin durumunun değerlendirilmesi ve nükleersizleşmeyi teşvik için atılacak adımların ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın da Ocak ayı ortasında ABD'yi ziyaret planı yaptığı belirtilirken, Motegi ve Kang'ın aynı tarihte ABD'ye gitmeleri halinde, üç ülkenin dışişleri bakanlarının, sürpriz bir şekilde bir araya gelebileceği ifade edildi. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Japonya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

10:31   Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı - Haberler
10:26   Sağlıklı bir cinsel yaşam için 11 öneri - Haberler
10:25   CHP'den, Çubuk'taki saldırıya ilişkin bakanlık hakkında savcılığa suç duyurusu - Haberler
10:25   Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi - Haberler
10:24   Hindistan'da depoda yangın: 9 ölü, 3 yaralı - Haberler
10:12   Son dakika: Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
09:39   Muhtarı sokak ortasında öldüren katil zanlısının üzerine kayıtlı 47 hat tespit edildi - Haberler
09:22   Yolcu otobüsünde 92 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
09:19   Motosiklet kazada parçalara ayrıldı, 2 kardeş yaralandı - Haberler
23.12.2019 10:36:23