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ABD ve Rusya Genelkurmay başkanları telefonda görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov telefon görüşmesi yaptı.

21.08.2019 22:42 ABD ve Rusya Genelkurmay başkanları telefonda görüştü
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov telefon görüşmesi yaptı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, Dunford ve Gerasimov'un telefonda görüştüklerini bildirdi.
Ryder, açıklamasında, "İki askeri lider ortak kaygı konusu olan meseleler üzerine fikir alışverişinde bulundu. İki komutan da yanlış hesaplamalardan kaçınmak ve şeffaflığı artırmak için düzenli bir şekilde iletişim kurmanın öneminin farkında." ifadelerini kullandı.
Patrick Ryder, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi iki komutanın görüşmesinin içeriğinin gizli tutulması konusunda mutabık kaldıklarını da belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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