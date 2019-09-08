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ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi başladı

Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi start aldı.

08.09.2019 09:36 ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi başladı

Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi start aldı. Türk zırhlı araçlarının Suriye'de bulunan ABD bayraklı 7 zırhlı araçla buluşmasının ardından yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen müşterek kara devriyesi başladı.


Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede devriye için Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgede bekleyen ABD bayraklı zırhlı araçlar, Türk zırhlı araçları ile buluştu. Bir süre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Asa köyünde hakim bir tepede bekleyen ABD askerleri, Türk askerleri ile buluşabilmek için sınırın sıfır noktasına geldi. Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen devriyeyi yerli ve yabancı yaklaşık 75 basın basın mensubu takip ediyor. - ŞANLIURFA


Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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