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ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı

ABD ve Türkiye heyetlerinin yaptığı görüşme sonrasında harekatın durdurulması kararı ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağına yönelik açıklamalar sonrası dolar düşüşe geçti. Saat 20.00 civarında 5,91 seviyesinde bulunan kur, açıklamalar sonrası 5,82'ye kadar geriledi. Dolar şu sıralar 5,83'ten işlem görüyor.

17.10.2019 21:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyetle, ABD Başkan Yardımcısı Pence ve beraberindeki heyetin, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yaptığı görüşme sonrası, yapılan açıklamalarla dolarda sert düşüş yaşandı. Saat 20.00 civarında 5,91 seviyesine kadar yükselen kur, görüşme sonrasında yapılan operasyonun durdurulması ve yaptırımların kalkacağına yönelik açıklamalarla 5,82 seviyesine kadar geriledi. Kur şu sıralar 5,83'den işlem görüyor.

AÇIKLAMALAR SONRASI DOLARIN ATEŞİ SÖNDÜ

Dolar yeni güne 5,89 seviyesinden başlamıştı. Gün içerisinde 5,88-5,90 bandında hareket eden dolar günü 5,86'dan tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet ile ABD'li heyetin görüşmesinin ardından saat 20.00 civarında dolar 5,91 seviyesine kadar yükseldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söylemesi ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacağını açıklamasıyla doların ateşi söndü ve 5,82 seviyesine kadar geriledi.

"ABD, YPG'NİN GÜVENLİ BÖLGEDEN ÇIKMASINI SAĞLAYACAK"

Görüşme sonrasında Pence, "Türkiye ve ABD Suriye'de ateşkes için anlaşmıştır. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na ara verecektir. Harekata 120 saat ara verilecek ve bu süre içinde ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çıkmasını sağlayacaktır. Ve ardından operasyon duracak. Güvenli bölge sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için adımlar atılması konusunda anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

"HAREKATA ARA VERECEĞİZ"

Türkiye adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "İstediklerimizi aldık.Böylelikle ABD tarafı harekatımızın meşrutiyetini kabul etmiş oldu. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır." şeklinde konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, YPG, Ekonomi

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