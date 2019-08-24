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ABD ve Türkiye sınırda ortak devriye attı

- ABD ve Türkiye sınırda ortak devriye attıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırında, Türkiye ve ABD'ye ait askeri helikopterler ilk kez ortak devriye attı.

24.08.2019 19:31
ABD ve Türkiye sınırda ortak devriye attı
- ABD ve Türkiye sınırda ortak devriye attı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırında, Türkiye ve ABD'ye ait askeri helikopterler ilk kez ortak devriye attı.
Akçakale'de, Türkiye ve ABD yetkilileri arasında günlerdir sürdürülen 'güvenli bölge' görüşmelerinde sona gelinirken, bugün sınır hattında da hareketlilik olduğu gözlendi. Çift uçuş yapan Türkiye ve ABD'ye ait askeri helikopterler ilk kez ortak devriye attı. Suriye tarafından gelerek, Akçakale sınırlarına giren ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yapan askeri helikopterler, bir süre sonra tekrar havalandı.
ABD ve Türkiye sınırda ortak devriye attı

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA

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