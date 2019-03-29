ABD, Venezuela'daki Gerilim Sonrası Rusya'yı Tehdit Etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'daki Rus askerlerine ilişkin, "Batı yarım küredeki yabancı aktörlerinVenezuela'ya askeri unsurlar sevk etmelerine karşı güçlü şekilde ihtar veriyoruz.Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudantehdit olarak değerlendireceğiz." dedi.

"MADURO'NUN YABANCI ASKERİ UNSURLARI KULLANMASINI KINIYORUZ"

Bolton, Venezuela'da bulunan Rus askerleri konusunda yazılı açıklamayaparak Maduro yönetimini suçladı.

Bolton, açıklamasında, "ABD yönetimi, Nicolas Maduro'nun yönetimdekalabilmek için Rus askeri personelini Venezuela'ya getirmek de dahil yabancıaskeri unsurları kullanmaya devam etmesini kınıyor. Maduro bu askeri desteğisadece kendi halkını daha da baskılamak için kullanacaktır." değerlendirmesindebulundu.

"İHTAR VERİYORUZ"

Söz konusu adımın bölgesel istikrara zarar vereceğini savunan Bolton,"Venezuela ordusuna, anayasal görevine sahip çıkarak Venezuela halkını korumagörevini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolton, açıklamasında, şu değerlendirmelere yer verdi:

"BATI YARIM KÜREDEKİ ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

"Batı yarım küredeki yabancı aktörlerin Venezuela'ya askeri unsurlarsevk etmelerine karşı güçlü şekilde ihtar veriyoruz. Bu tür provokatif adımlarıuluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit olarakdeğerlendireceğiz. ABD olarak Batı yarım küredeki çıkarlarımızı korumaya devamedeceğiz."

"RUSYA'NIN VENEZUELA'DAN ÇIKMASI GEREK"

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, "Rusya'nınVenezuela'dan çıkması gerek." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise ABD'nin Hollandaile Curaçao adaları üzerinden Venezuela'ya insani yardım sağlamak için anlaşmayaptığını belirterek, ABD'yi Venezuela'da kaos yaratmakla suçlamıştı.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal MeclisBaşkanı Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıyan ABD yönetimi, Maduroyönetiminin artık meşruiyetinin kalmadığını savunuyor.