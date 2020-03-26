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ABD, Venezuela lideri Maduro ve yakın çevresi aleyhine terör ve uyuşturucu suçlamasıyla dava açacak

ABD) yönetiminin, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve yakın çevresi aleyhine dava açmak için hazırladığını bildirildi.

26.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:32
ABD, Venezuela lideri Maduro ve yakın çevresi aleyhine terör ve uyuşturucu suçlamasıyla dava açacak
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve yakın çevresi aleyhine dava açmak için hazırlandığı bildirildi.

Associated Press ajansının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Maduro ve yakın çevresi için Venezuela devletini, "terörist grupların ve uyuşturucu şebekelerinin merkezi haline getirdikleri" suçlamasıyla dava açılacak.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Dünya

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