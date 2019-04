ABD Venezuela'yı Yıkmak İçin Her Türlü Aracı Kullanıyor"

Kaynak: AA

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin ülkesine yönelik siyasi ve ekonomik baskılarına ilişkin, "ABD, bir hükümeti yıkmak için kullanılabilecek ne kadar araç varsa hepsini uyguluyor." dedi.Arreaza, Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen "Günümüz Jeopolitiğinde Bolivarcı Venezuela" isimli basın konferansında konuştu.Türkiye'de olmaktan çok memnun olduğunu dile getiren Arreaza, "Yeni dünya jeopolitiğinde Türkiye'nin ağırlığı malum ve Türkiye önümüzdeki dönemde kurulacak düzende yerini almış olacak." şeklinde konuştu.Arreaza, ABD'nin geçmişten beri bütün Latin Amerika ülkeleri üzerinde egemenlik kurma hırsı güttüğünü savundu.ABD'nin Latin Amerika'daki ilerici hükümetlere karşı olduğunu belirten Arreaza, bu nedenle ABD'nin bölgedeki ülkelere yönelik darbelere hep destek verdiğini kaydetti."Venezuela'nın kaynakları Kuzey Amerika elitlerine ait değil"Arreaza, Bolivarcı devrimin, Venezuela'da iş başına gelmesinden bu yana ABD'nin, yönetimi devirmek için her yolu denediğini söyledi.Venezuela'nın, Latin Amerika'daki en büyük petrol ve doğal gaz rezervleri, altın ve elmas gibi madenlerin merkezi olduğuna işaret eden Arreaza, "Ülkemiz coğrafi olarak önemli, Simon Bolivar'ın, Hugo Chavez'in doğduğu topraklar. Bu yüzden ABD'nin doğrudan hedefi oluyor. Venezuela'nın kaynakları kendi ülke halkına ait, Kuzey Amerika elitlerine değil." değerlendirmesinde bulundu.Arreaza, ABD'nin son 20 yıldır Venezuela'ya yönelik baskılarının yakın zamanda arttığının altını çizerek, "Bir tarafta kendi öz kaynaklarını Kuzey Amerika'ya geçiren burjuvadan, diğer taraftan kendi kaynaklarına sahip çıkmaya çalışan Venezuela halkından bahsediyoruz." ifadesini kullandı.Venezuela'daki Bolivarcı sistemin ABD için bir tehdit olduğunu iddia eden Arreaza, "Çünkü ABD'nin sistemine alternatif bir sistem öneriyor. Aynı zamanda bu liberal sistemin iddialarını çürütüyor." dedi.Arreaza, ABD'nin Venezuela ekonomisini hedef aldığını kaydederek, şunları söyledi:"ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile görüştüm. Bana 'Darbe başarısız oldu, şimdi ekonominin belini kıracağız.' dedi. Her geçen gün daha fazla yaptırım uyguluyorlar. Yaklaşık 3 yıldır Venezuela'da hakim olan insani krizden bahsediyorlar. Öyle bir şey yok. Venezuela halkına umutsuzluk aşılamak istiyorlar. ABD, Venezuela'nın milli parasına her yoldan saldırıyorlar, ülkede hiper enflasyon yarattılar. ABD, bir hükümeti yıkmak için kullanılabilecek ne kadar araç varsa hepsini uyguluyor. Venezuela söz konusu olduğunda her seçeneğin masada olduğunu söylüyorlar ancak her seçenek masada değil. Bu yalan. Bu masada diyalog olması gerekir ama yok. Bu masada Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası hukuka saygı olması gerekir ancak o da yok. O masada anayasa ve Venezuela'nın egemenliğine saygı da yok."Türkiye ile iş birliği vurgusuArreaza, ülkesinin ABD ile istişare ve diyalog çabalarının devam edeceğini söyleyerek, "Bu teslimiyet değil, Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulmasını sağlamak için çalışıyoruz." dedi.ABD'nin şu anda tüm dünya ülkelerine Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımaları yönünde baskı yaptığını dile getiren Arreaza, "Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümeti ve halkına sundukları destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde konuştu.Arreaza, Venezuela ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu kaydederek, "Her zaman için uluslararası hukuk ve uluslararası ticaret hukukunun üstün olması için bu iş birliğini en üst seviyeye çıkaracağız. Hiçbir şey ve hiç kimse iki egemen ve iki özgür ülkenin kendi aralarındaki iş birliğini engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.