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ABD yaptırımları İran'ı zor durumda bıraktı! İnsanlar böbreklerini satmaya başladı

ABD'nin son dönemlerde yaptırımları artırdığı İran'daki korkunç tablo uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu. İngiliz Sunday Times gazetesi, tarihinin en büyük ekonomik darboğazını yaşamakta olan İran'da insanların para için hastanelerinin yakınlarında "satılık böbrek" ilanı verdiğini yazdı.

23.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:24

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılması sonrasında çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalan 'daki korkunç tablo uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

"DUVARLARDAKİ İLANLARDA SATILIK ORGAN TANITIMI YAPILIYORDU"

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Sunday , iki yıl önce uygulanmaya başlanan İran'a yönelik yaptırımların gündelik yaşamı olumsuz etkilediğini yazarken, başkent 'daki bir hastanenin karşısındaki metruk binanın duvarlarındaki iç karartıcı ilanların detaylarını paylaştı.

Sunday Times'ın haberinde, "Tahran'daki Haşeminejad Hastanesi'nin karşısındaki terk edilmiş bir binanın duvarlarında düzinelerce not vardı. Bir çoğu bir kağıda tükenmez kalemle yazılmış ve daha sonra bantlanmıştı. Fakat bazıları da direkt duvara yazılmıştı. Bu ilanlarda satılık organların tanıtımı yapılıyordu" ifadesi kullanıldı.

"KAN GRUBU VE TELEFON YAZIYOR"

İlanlardan birinde, "37 yaşındayım ve böbreğimi satmaya hazırım çünkü borç içindeyim ve maddi olarak dardayım" ifadesi yazarken notun altında bir telefon numarası ve kan grubu yer alıyor. The Times muhabiri bu numarayı arayınca karşısına Tahran'ın dışında yaşayan Asghar isimli bir tekstil işçisi çıktı.

Asghar, "Eğer zorunda olmasaydım böbreğimi satmazdım. Fabrikada çalışıyorum fakat ay sonunu getiremiyorum. Patronum da insanların artık ürettiğimiz kıyafetleri almadığını söyledi ve maaş vermedi. Bazı kişiler de böbreklerim için teklifte bulundu. En yüksek rakam 1500 İngiliz poundu (yaklaşık 11.840 TL)" dedi.

ABD yaptırımları İran'ı zor durumda bıraktı! İnsanlar böbreklerini satmaya başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, Times, İran, Dünya


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