Haberler » Güncel » ABD yaptırımlarına rağmen İran Japonya'dan umutlu - Haber

ABD yaptırımlarına rağmen İran Japonya'dan umutlu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara rağmen, Japonya ile ekonomik bağları güçlendirmeyi umduklarını söyledi.

17.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:45ABD yaptırımlarına rağmen İran Japonya'dan umutlu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara rağmen, ile ekonomik bağları güçlendirmeyi umduklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran ve Japonya arasındaki diplomatik bağların 90. yılında, dün Tahran'da gerçekleştirilen ikili ekonomik ilişkiler toplantısında açıklamalarda bulundu. Arakçi, ülkesinin ABD yaptırımları ile karşı karşıya olduğunu hatırlatarak buna rağmen Japonya ile İran arasındaki güçlü bağlar sayesinde baskıların üstesinden gelmeyi umduklarını söyledi. Arakçi, Japonya ile ekonomik bağları güçlendirme ümidini de dile getirdi.
İRAN ÇÖZÜM ARIYOR
Nükleer programı nedeniyle ABD yaptırımlarına maruz kalan İran, Japonya dahil birçok ülkeden karşılıklı ticari ve finansal iş birliklerine devam etmesini istiyor. Ancak, yürürlükte olan yaptırımlar nedeniyle, İran'ın çağrıları olumlu yanıt bulmuyor. Uzun süre İran'dan ham petrol alımı yapan Japonya, ABD yaptırımlarına uymak için bir süredir alımları durdurmuştu.
Öte yandan, Japonya ile geçmişe dayanan güçlü diplomatik ilişkilerini fırsata çevirmek istediği belirtilen İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, önümüzdeki günlerde Japonya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:20 Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu - Haber
10:20 Adana'da 9 DEAŞ şüphelisi hakkında dava açıldı - Haber
10:19 Ankara'da FETÖ operasyonu: 171 gözaltı - Haber
10:18 Kalaycı halı saha turnuvasının açılış törenine katıldı - Haber
10:18 Diyarbakır surlarının korunması için turizm zabıtası talebi - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
17.12.2019 10:20:35