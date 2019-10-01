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ABD yaptırımlarından endişelenen İranlılar Türkiye'de emlak yatırımlarını artırdı

Reuters, İranlıların son bir yıl içinde Türkiye’de giderek artan oranda emlak satışına yöneldiğini ve Türk vatandaşlığına geçmek için çalıştığını duyurdu.

01.10.2019 17:31ABD yaptırımlarından endişelenen İranlılar Türkiye'de emlak yatırımlarını artırdı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkelerine uyguladığı yaptırımlarından endişe duyan İranlıların son bir yıl içinde Türkiye'de giderek artan oranda emlak alımına yöneldiği ve Türk vatandaşlığına geçmek için çalıştığı belirtildi.

İranlıların şu anda Iraklıların ardından Türkiye'de konut alan yabancılar sıralamasında ikinci sıraya yükseldiği belirtilen Reuters'ın haberinde, Türkiye'de emlak alan İranlıların sayısının yılın ilk sekiz ayında geçen yıl aynı döneme oranla iki misli arttığı kaydedildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Reuters, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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