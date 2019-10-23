ABD yasağına karşın Huawei gelirini yüzde 24 artırdı

Şirket, ABD'nin yasağından sonra dünyanın farklı ülkelerine 400 bin 5G baz istasyonu anteni gönderdi. Yılın ilk üç ayında ise gelirlerini yüzde 24.4 artırarak 180 milyar dolara ulaştıran Huawei, ticari anlaşma sayısını ise 40'a çıkardı…

Huawei'nin 5G ürün ünitesinin başkanı Yang Chaobin, şirketin ABD'nin hiçbir parçasını kullanmadan ürettiği 5G baz istasyonu modemlerini dünyanın geri kalanına göndermeye başladığını söyledi. Huawei'nin 5G baz istasyonlarında kullanılan bir tür modem olan antenden yaklaşık 400 bin adet sevk ettiğini söyleyen Yang, "En çok etkilendiğimiz alanlarda en hızlı büyümeyi gördük" yorumunu yaptı.

China Daily gazetesine konuşan Yang, şirketin dünya çapında 5G için lider taşıyıcılarla 60'dan fazla ticari sözleşme imzaladığını ve mayıs ayında ABD yasağından sonra 40 adet yeni sözleşme yaptıklarını söyledi. 20'den fazla ülke ve bölgede 40 ticari 5G şebekesi başlattığını ve dünyadaki 136 5G cihazı bulunduğunu belirten Yang, bu yıl sonuna kadar 60 5G ticari şebeke beklediğini belirtti.

Toplam 5G ticari sözleşmelerin 32'si Avrupa ülkeleri, 11'i Orta Doğu, 10'u Asya-Pasifik, yedisi Amerika kıtası ve biri de Afrika ülkesi ile imzalandı. Mobile China Alliance Genel Sekreteri Wang Yanhui ise Huawei'nin 3G döneminden beri Avrupa telekom operatörlerine hizmet verdiğini ve niyetli siber faaliyetlerde bulunduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Yasaktan sonra 185 milyon telefon sattı

Öte yandan Huawei'nin gelirlerinde de göze çarpan bir artış yaşanıyor. Bu yılın ilk üç çeyreğinde, şirket yıllık yüzde 24,4 artışla 610,8 milyar yuan (86 milyar dolar) gelir elde etti. Teknoloji devi, gelirini yılın ilk altı ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artarak 401,3 milyar yuan gelir elde etmişti.

ABD yasağının akıllı telefon ticareti üzerinde büyük bir etkisi olabileceğine dair bazı endişelere karşın 2019'un ilk üç ayında satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 185 milyonu aştı.