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ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye geldi

ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye geldiŞANLIURFA - Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor.

23.09.2019 21:14
ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye geldi
ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'den gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.
Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ederken Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyinden gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.
ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Genel

Kaynak: İHA

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