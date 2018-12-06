ABD'ye Ait Askeri Uçaklar Havada Çarpıştı

ABD Deniz Piyadeleri'ne ait iki savaş uçağı Japonya açıklarında çarpıştı. Kazaya karışan ABD Deniz Piyadeleri uçaklarına yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

ABD Deniz Piyadeleri'ne ait iki askeri uçağın Japonya açıklarında çarpıştığı bildirildi. Deniz Piyadeleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssü'nde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı ve uçakların düştüğü belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada "6 Aralık'ta (Japonya saatiyle) 02.00'de Japonya'nın 200 mil açıklarında kazaya karışan ABD Deniz Piyadeleri uçaklarına yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan bir personel Japon Deniz Savunma Kuvvetleri tarafından kurtarıldı" ifadesine yer verildi.