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ABD'ye ait helikopterler füze saldırısının ardından Bağdat'taki Büyükelçilik kompleksine indi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki füze saldırısının ardından ABD'ye ait askeri helikopterlerin Büyükelçilik kompleksine indiği bildirildi.

27.01.2020 04:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 04:54ABD'ye ait helikopterler füze saldırısının ardından Bağdat'taki Büyükelçilik kompleksine indi
'ın başkenti 'taki füze saldırısının ardından ABD'ye ait askeri helikopterlerin kompleksine indiği bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığından bir görevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopterlerin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği kompleksine indiğini söyledi.
Yetkili, helikopterlerle muhtemelen yaralıların taşınmış olabileceğini dile getirdi.
Başka bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, füze saldırısında Büyükelçilik'teki restoranda yangın çıktı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Büyükelçilik, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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