ABD'ye Ait Savaş Uçağı Japonya'da Düştü

ABD
Donanmasına bağlı F-18 tipi savaş uçağı, Japonya
'nın Okinawa adasına düştü, mürettebat kurtarıldı.
ABD Donanmasına ait USS Ronald Reagan
uçak gemisinden kalkan bir F-18 model savaş uçağının düştüğü açıklandı. ABD Donanması 7'inci Filosundan yapılan açıklanmada uçağın kanadında arıza oluştuğu ve Jaonya'nın Okinawa adasına düştüğü bildirildi.
Japonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Osamu Kosakai basın mensuplarına yaptığı açıklamada, düşen uçaktaki 2 pilotun fırlatma koltuklarıyla uçaktan çıktığı ve uçak düşmeden güvenli bir şekilde denize indiklerini söyledi. Okinawa Adası
Japonya'ya ait olmasına rağmen adada 47 bin askerin bulunduğu bir Amerikan Askeri Üssü bulunuyor. - TOKYO
Japonya,Amerika Birleşik Devletleri
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:27