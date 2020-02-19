Suriye'de tehlikeli gerginlik! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Suriye 'de, ABD ile Rusya arasındaki petrol çekişmesi sürüyor. Daha önce Haseke ve Tel Temır belde merkezinin 4 kilometre batısındaki M4 karayolu üzerinde sık sık Rus askerlerinin yolunu kesen ABD askerleri, Rus ordusuna ait zırhlı aracın yoldan çıkmasına neden oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Rus ordusuna ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşanan olay arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR