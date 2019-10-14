Haberler » Güncel » ABD'ye giden göçmenlere Meksika engeli

ABD'ye giden göçmenlere Meksika engeli

Meksika'nın güneyindeki Tapachula kentinde Afrika, Karayip ve Güney Amerika ülkelerinden gelerek ABD'ye ulaşmak üzere kuzeye hareket eden yüzlerce göçmenden oluşan konvoy, güvenlik güçlerince engellendi.

14.10.2019 09:58ABD'ye giden göçmenlere Meksika engeli
Meksika'nın güneyindeki Tapachula kentinde Afrika, Karayip ve Güney Amerika ülkelerinden gelerek ABD'ye ulaşmak üzere kuzeye hareket eden yüzlerce göçmenden oluşan konvoy, güvenlik güçlerince engellendi.
Geçiş vizesi almak üzere aylardır ülkede bekleyen çoğunluğu Afrikalı göçmenlerden oluşan grup, konvoy halinde yürüyerek kuzeye ilerlerken, kentin 32 kilometre kuzeyinde polisin ve ulusal muhafızların müdahalesiyle karşılaştı.
Otobüslere bindirilen göçmenler, yeniden Tapachula'ya getirildi.
Meksika, son aylarda, kendi toprakları üzerinden ABD'ye düzensiz göç akışını önleme çabalarını artırdı.
Meksika sınırındaki göçmen konvoyu
Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarından ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.
ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:46 Kredi kartı borcunu ödemek için 4 kadını gasbettiği iddiası
10:46 Fransa, Suriye'deki askeri ve sivil personelini korumak için önlem alacak
10:46 Kuşadası'nda 93 düzensiz göçmen yakalandı
10:46 ABD'li sanatçı Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
10:46 Menbiç sınırında hareketililik
10:46 Sendika Başkanı'ndan şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım
10:44 Bakan Selçuk: "Okullar arasındaki imkan farklarını azaltmayı temel bir gaye olarak edindik"
14.10.2019 10:49:08