ABD'ye Kaçak Geçişte Bir Çocuğun 5 Metrelik Duvardan Düşüşü Güvenlik Kamerasında

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:49



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:49

– Yetkililerin kendilerince aldıkları tedbirlere rağmen Meksika'dan ABD'ye kaçak geçişler sürüyor. Güvenliği aşanlar, Meksika'nın ABD'ye sınır San Luis kentindeki 5,4 metrelik duvardan kaçak geçiş yapabiliyor.ABD gümrük ve sınır koruma birimi, sakatlanmayı göze alarak 5,4 metrelik duvardan atlayan 14 ile 17 yaşındaki çocukların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde sınırı geçmiş olan bir anneni 14 yaşındaki kız çocuğunun atlamasını beklediği, ardından çocuğun dengesiz şekilde adeta yere çakıldığı görülüyor. Ardından ise 17 yaşında bir başka çocuk atlıyor. İlk atlayan çocuğun belinden ciddi anlamda sakatlandığı; ikinci çocuğun ise bileğinin zarar gördüğü; olay yerine intikal eden sınır devriyesinin ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor.TRUMP'IN 'SINIRA DUVAR' ISRARI SÜRÜYORABD Başkanı Trump, kaçak göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınıra inşa etme sözü verdiği duvar konusunda kameralar önünde Demokrat Partinin önde gelen iki ismiyle tartışıp, "gerekirse hükümeti kapatma" tehdidi savurmuştu.