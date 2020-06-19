ABD'YE TARİFELİ UÇUŞLAR BAŞLADI

Haber-Kamera Enver ALAS İSTANBUL, DHATürk Hava Yolları(THY), koranavirüs kısıtlamaları nedeniyle durdurduğu ABD uçuşlarına yaklaşık iki buçuk ay aranın ardından bugün başladı.

19.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:23
Haber-Kamera Enver ALAS İSTANBUL, DHA
Türk Hava Yolları(THY), koranavirüs kısıtlamaları nedeniyle durdurduğu ABD uçuşlarına yaklaşık iki buçuk ay aranın ardından bugün başladı. İlk tarifeli seferler İstanbul Havalimanı'ndan ABD'de Washington ve Şikago'ya gerçekleşti.
Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da ise dış hat tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlayan THY, uçuş ağını kademeli olarak artırıyor. Bu kapsamda THY, ABD'de Şikago ve Washington şehirlerine yeniden tarifeli uçuşlarını başlattı.
THY'nin ABD uçuşlarında ilk olarak TK07 Washington ve TK05 Şikago seferleri bu akşam 21.00 itibariyle gerçekleşti. ABD’YE TARİFELİ UÇUŞLAR BAŞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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