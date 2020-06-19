ABD'YE TARİFELİ UÇUŞLAR BAŞLIYOR

İSTANBUL, DHATürk Hava Yolları (THY), koranavirüs kısıtlamaları nedeniyle durdurduğu ABD uçuşlarına yaklaşık iki buçuk ay aranın ardından bugün başlıyor.

19.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:08
İSTANBUL, DHA
Türk Hava Yolları (THY), koranavirüs kısıtlamaları nedeniyle durdurduğu ABD uçuşlarına yaklaşık iki buçuk ay aranın ardından bugün başlıyor. İstanbul'dan bu akşam yapılacak ilk uçuş, Washington ve Şikago'ya gerçekleşecek.
Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da ise dış hat tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlayan THY, uçuş ağını kademeli olarak artırıyor. Bu kapsamda THY, ABD'de Şikago ve Washington şehirlerine yeniden tarifeli uçuşlarını başlattı.
THY'nin ABD uçuşlarında ilk olarak TK07 Washington ve TK05 Şikago seferleri bu akşam 21.00 itibariyle gerçekleşecek.
İstanbul Havalimanı'ndan ABD uçuşlarına katılacak yolcular, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak terminale giriş yaptı. Terminal içinde yolculara yönelik sık sık sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı. İlk olarak kontuarlardaki biletleme işlemlerini gerçekleştiren yolcular daha sonra pasaport kontrolünden geçerek, uçaklarına geçti. Şikago uçağı 264, Washington uçağı ise 293 yolcusuyla ABD'ye hareket edecek.
UZUN SÜREDİR BU UÇUŞU BEKLİYORDUK
Uzun süredir ABD'ye yapılacak tarifeli uçuşları bekleyen bazı yolcular, uçuşlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yolculardan Erce Şenocak uzun süredir ABD'ye gitmek için beklediğini söyledi. Şenocak, ABD'ye yerleşmeye gidiyorum. Şubat ayından beri de uçuş bekliyoruz. Tahliye uçuşlarına yetişemedik. Sonunda bir tane yakaladık ancak her uçuş son dakika iptal oldu. Bu nedenle hep tedirginlik vardı. Son dakikaya kadar bekledik. Erken davrandığımız için de bilet bulmakta zor olmadı dedi.
UÇUŞUMUZ DEFALARCA İPTAL OLDU
Eşiyle birlikte çocuklarının yanına ABD'ye giden Tuncay Yıldız ise, Daha önceden gidişimiz planlıydı zaten. Ama defalarca iptal oldu. İki aylık bir gecikmeyle gidebiliyoruz. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Bu virüsün dünyayı bu kadar esir alacağını ve insanları mağdur edeceğini düşünmemiştik. Kızımız orada, yaz tatilini orada geçireceğiz diye konuştu.
EVE DÖNECEĞİM İÇİN HEYECANLIYIM
ABD vatandaşı Erin Depaula da Üç yıldır burada yaşıyorum. Eve döneceğim için heyecanlıyım. Mart ayında gitmeyi planlıyordum uçuşlar iptal olunca geciktim. Burada kalmayı tercih ettim, nişanlım Türk. O burada kalıyor ben gidiyorum. Genel olarak uçmaktan korkarım, pandemiden pek bir endişem yok ifadelerini kullandı.
ŞİKAGO VE WASHİNGTON HAFTADA 3 SEFER
THY, Şikago ve Washington bugünden itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirecek. Bayrak taşıyıcı THY, 22 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş Miami'ye, 24 Haziran'dan itibaren ise yine haftada 3 uçuş olmak üzere Los Angeles'a tarifeli uçuş başlatmayı planlıyor.
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ABD’YE TARİFELİ UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Washington, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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