ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita

Ortadoğu'nun en korkulan isimlerinden biri olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ABD ve İran'ı karşı karşıya getirdi. İki ülkeden karşılıklı yapılan tehditkar açıklamalar ile daha da tırmanan gerginlik, olası savaş senaryolarını gündeme getirdi. Peki olası bir savaş durumunda iki ülkenin artıları ve eksileri neler? Haberler.com olarak bu detayları sizler için derledik.

ABD, İRAN'I ABLUKAYA ALMIŞ

Olası bir ABD - İran savaşında Washington bölgedeki üslerine güveniyor. İran'ı üsleriyle adeta kuşatma altına alan ABD, 11 ülkedeki üslerinden doğrudan müdahale etme imkanına sahip. Ortadoğu'daki Arap ülkelerinin hemen hemen tamamında ABD'nin askeri üsleri bulunuyor. Bu ülkeler de İran'ın batı sınırında yer alıyor. Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ABD askeri üslerinin olduğu ülkelerden bazıları. 11 Eylül'ü bahane ederek Afganistan'ı da işgal eden ABD, İran'ı doğudan da kuşatmış bulunuyor. Afganistan'ın dışında Pakistan'da da ABD üsleri yer alıyor. İran'ın kuzeyinde yer alan bölgede de ABD üsleri bulunuyor. Kırgızistan ve Tacikistan ABD askeri üslerinin bulunduğu ülkeler. İran'ın canını sıkan batısındaki askeri üslerden bazıları da Türkiye topraklarında bulunuyor.

İRAN, BALİSTİK FÜZELERİNE GÜVENİYOR

İran'ın elinde hali hazırda kendi imzasını taşıyan, farklı menzillerde 6 önemli füze bulunuyor. Bu füzelerden Şahab 3 en geniş menzile sahip. Füze Avrupa'ya kadar uzanan bir menzile sahip. Şahab 3 ile bilirlikte Kıyam ve Zülfikar füzeleri İsrail'i de hedefinin içinde tutuyor.

TÜM GÖZLER DEVRİM MUHAFIZLARINDA

Devrim Muhafızları 40 yıl önce İslam Devrimi'ni korumak için kuruldu ve o tarihten beri askeri, siyasi ve ekonomik bir güç haline geldi. Ordudan daha az mensubu bulunsa da İran'daki en etkili askeri güç olarak görülüyor.

İHA GELİŞTİRDİLER

İran yıllardır devam eden yaptırımlara rağmen insansız hava aracı (İHA) geliştirmeyi başardı. 2016'da Irak'ta, İran İHA'ları IŞİD'e karşı savaşta kullanıldı. İran'ın Suriye'den yönettiği silahlı İHA'larla İsrail hava sahasına da girdiği belirtiliyor. İran Temmuz 2019'da da ABD'ye ait bir gözlem İHA'sını düşürmüştü.

İRAN ORDUSUNUN ASKERİ GÜCÜ

İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğunu tahmin ediliyor. Bunların 350 bini ordunun ana gövdesinde, 150 bini Devrim Muhafızları'nda, 20 bini ise Devrim Muhafızları'nın donanma birliklerinde bulunuyor.Devrim Muhafızları, Besiç milis güçlerini de kontrol ediyor. Gönüllülerden oluşan bu birlikler ülke içindeki isyanları bastırıyor. Besiç milislerinin de yüz binlerce milisi mobilize etme gücü var.