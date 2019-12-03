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ABD'ye tonlarca uyuşturucu taşıyan 'Kokain Kralı' Peralta Kolombiya'da yakalandı

'Kokain Kralı' olarak bilinen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Cesar Emilio Peralta pazartesi günü Kolombiya'nın Cartagena kentinde yakalandı. Karayipler'den ABD ve Avrupa'ya "tonlarca" kokain sokmayı başaran Peralta'nın ya kendi ülkesi veya ABD'ye iade edilmesi bekleniyor

03.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:12ABD'ye tonlarca uyuşturucu taşıyan 'Kokain Kralı' Peralta Kolombiya'da yakalandı
'Kokain Kralı' olarak bilinen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Cesar Emilio Peralta pazartesi günü 'nın Cartagena kentinde yakalandı. Karayipler'den ABD ve Avrupa'ya "tonlarca" kokain sokmayı başaran Peralta'nın ya kendi ülkesi veya ABD'ye iade edilmesi bekleniyor.

"Kabadayı" lakaplı 44 yaşındaki Peralta'nın kurduğu uyuşturucu çetesinin kolları Venezuela, Porto Riko ve Kolombiya'ya kadar uzanıyordu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yapılan yaklaşık 60 operasyon ile söz konusu suç çetesinin tamamen çökertildiğini belirtiyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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