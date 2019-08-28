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ABD'ye vize başvurusunda hangi sosyal medya hesaplarının bildirilmesi isteniyor?

Harvard Üniversitesi’ni kazanan Filistinli bir öğrencinin Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) girişine "sosyal medyadaki paylaşımları" gerekçe gösterilerek izin verilmemesi gözleri ülkenin geçtiğimiz aylarda vize kurallarına getirdiği değişikliklere çevirdi

28.08.2019 18:45 ABD'ye vize başvurusunda hangi sosyal medya hesaplarının bildirilmesi isteniyor?
Harvard Üniversitesi'ni kazanan Filistinli bir öğrencinin Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) girişine "sosyal medyadaki paylaşımları" gerekçe gösterilerek izin verilmemesi gözleri ülkenin geçtiğimiz aylarda vize kurallarına getirdiği değişikliklere çevirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı birkaç ay önce ülkeye göçmen ya da ziyaretçi kategorisinde gitmek üzere vize başvurusunda bulunacaklardan ek bilgiler isteneceğini duyurdu. Diplomatik ve resmi kategorideki bazı vize başvuruları bu uygulamadan muaf tutulurken, genel olarak turistik gezi ya da aile ziyareti yapmak, çalışmak ve eğitim almak için ülkeye gideceklerin bu ek bilgileri sunması bekleniyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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