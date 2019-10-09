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ABD'ye yerleşen Aleyna Tilki'den ilk fotoğraf geldi

Türkiye'den eğitim için ayrılarak ABD'ye yerleşen Aleyna Tilki'den ilk fotoğraf geldi. Tilki fotoğrafa İngilizce olarak, "Merhaba Amerika! Sana büyük bir sürprizim var." notunu ekledi.

09.10.2019 00:11

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılmıştı. California'da eğitimine devam edecek olan Aleyna Tilki, ABD'den ilk fotoğrafını yayınladı.

"SÜRPRİZİM VAR"

Instagram hesabından paylaşım yapan Aleyna Tilki, fotoğrafa İngilizce olarak, "Merhaba Amerika! Sana büyük bir sürprizim var." notunu ekledi. Tilki'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Sürpriz inşallah güzel bir şarkı olur." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Ne yapacağını merakla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"DUDAKLARINA NE OLDU"

Fransa tatilinin tadını çıkaran ve Eyfel kulesi altında fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'nin dudakları dikkat çekmişti. Tilki'ye takipçileri "Dudaklarına ne oldu?" diye soru yağdırmıştı. Tilki'nin daha önce dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.

ABD'ye yerleşen Aleyna Tilki'den ilk fotoğraf geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Aleyna Tilki, Türkiye, Magazin

YORUMLAR(5)
MİSAFİR:şimdi bu kalkar yarın askerimize destek için paylaşımda yaparsa şaşırmayın abd de yaşayıp bu ülkenin parasını yemekten geri kalmazlar
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HAY DAAA:Trampin küçüklüğüne benziyor.sari kafa
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BİR DOST:ALEYNA EN KISA ZAMANDA TÜRKİYE YE GELECEK. HAVA ATMAYA ÇALIŞIYOR. . . ONU HİÇ KİMSE AMERİKA DA DİKKATE ALMAZ.
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YUSUF:ALEYNA KEKİLLİ Mİ OLACAN KIZ ORALARDA
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HALKTAN ZAAAR:aleyna ya film çekmesinler orda :D
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