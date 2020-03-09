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ABD, yeni haftaya 'devre kesici' ile başladı

ABD'de yüzde 7'ye ulaşan değer kayıpları sonrası devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

09.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:21
ABD, yeni haftaya 'devre kesici' ile başladı
ABD'de yüzde 7'ye ulaşan değer kayıpları sonrası devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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