ABD'yi hedef alan İran'ın füzelerinden bazıları hedefe ulaşamadan düştü

İran, ABD'nin Enbar'daki Aynel Esad askeri üssü ile Kerkük'te konuşlu bulunan K1 Askeri Üssü'nü vurdu. Saldırı esnasında İran tarafından ateşlenen füzelerden bazıları, hedefe ulaşamadan üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Pentagon'dan yapılan açıklamada da el-Esad ve Erbil üslerine 13 fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi. ABD üslerine düzenlenen saldırıda ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bilgi yok.

FÜZELERDEN BAZILARI HEDEFE ULAŞAMADI

Olayın yankıları sürerken havanın aydınlanması ile saldırı bölgesinden yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı. İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füzelerle düzenlediği saldırı sırasında, füzelerin bazı parçaları, üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düştü. Fotoğraflar füzelerin hedefine ulaşamadıkları görülüyor.

ZARİF: SALDIRININ DÜZENLENDİĞİ ÜS HEDEF ALINDI

İran Dışişleri Bakanı Zarif saldırının yapıldığı üssün Kasım Süleymani'nin vulduğu üs olduğunu ve 'Orantılı bir saldırı olduğunu' söyledi. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51 maddesi uyarınca meşru müdafaa yaptıklarını belirten Zarif, "Vatandaşlarımız ve üst düzey yetkililerimize yönelik korkakça saldırının düzenlendiği üs hedef alınarak orantılı bir yanıt verildi ve tamamlandı. Çatışmaların tırmanması ya da savaş peşinde değiliz. Ancak her türlü saldırganlığa karşı kendimizi koruyacağız" dedi.

TRUMP: HER ŞEY İYİ

Trump, beklendiği gibi Twitter'dan bir mesaj paylaştı. ABD Başkanı, "Her şey iyi! Irak'taki iki askeri üssümüze İran'dan füzeler fırlatıldı. Kayıp ve hasarları değerlendiriyoruz. Dünyanın en güçlü ve iyi donanımlı ordusuna bizde. Yarın sabah bir açıklama yapacağım" dedi.

FOX NEWS İDDİASI: ABD ASKERİ ÖLMEDİ

Amerikan medyasından Fox News'ın Amerikalı bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, füzelerinde üssün çevresine düştüğü ve can kaybı yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.