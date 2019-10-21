Haberler » Dünya » ABD'yi kasırga vurdu

ABD'yi kasırga vurdu

21.10.2019 10:38ABD'yi kasırga vurdu


Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
11:51 Hindistan'da bir otelde yangın çıktı
11:41 Hong Kong polisi camiye isabet eden mavi sudan dolayı özür diledi
11:34 Sergey Şoygu: ABD-Türkiye işbirliği Suriye'de istikrarı sağlayacak
11:16 İran, Suriye'de Türk askeri birliği oluşturulmasına karşı olduğunu açıkladı
11:01 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG/PYD tamamen çekilmezse 35 saat içinde operasyona başlıyoruz
10:38 ABD'yi kasırga vurdu
10:31 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Türkiye, Rusya ve ABD işbirliği Suriye'deki istikrarı artıracak
21.10.2019 12:10:03