ABD'nin Ankara
Büyükelçisi David Michael Satterfield, ABD'yi Türkiye
'de temsil etmekten onur duyduğunu belirterek, "Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükelçiliğin, Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, Satterfield'ın, "ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Satterfield, Erdoğan'a bugün, güven mektubu sunmuştu.