Haberler» Güncel» Haber

"ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten onur duyuyorum"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten onur duyduğunu belirterek, "Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır.

28.08.2019 16:58
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten onur duyduğunu belirterek, "Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükelçiliğin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Satterfield'ın, "ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Satterfield, Erdoğan'a bugün, güven mektubu sunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Twitter, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:49   Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı
17:49   Mahir Ünal: "Hamdolsun, devletimiz PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün de kökünü kazıyor"
17:49   Marmaris'te çevre ve deniz dibi temizliği
17:48   Konya Ovası'nın 100 yıllık rüyası gerçek oldu
17:48   Su motorunu çaldı, bisikletle 500 metre gittikten sonra yakalandı
17:48   Kraliçe İngiliz parlamentosunun tatil talebini onayladı
17:47   Hep birlikte çevre ve deniz dibi temizliği yaptılar