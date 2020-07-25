ABD, İki Kasırga İçin Alarm Verdi

Korona virüs salgınının merkez üssü olan ABD'de bu kez de kasırgalar ile karşı karşıya kaldı. Yılın ilk kasırgası olan Hanna'nın saatte 130 km hız ile Teksas eyaletine doğru ilerlediği tespit edildi. Corpus Cristi kasabasında etkisini hissettirmeye başlayan kasırga nedeniyle çok sayıda evin elektriği kesildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisinin azalması beklenen Hanna'nın Rio Grande Vadisi'nde sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşları önlem alması konusunda uyardı. Bazı bölgelerde ise evler tahliye edildi.

Hawaii'yi ise saatte 160 km hızla ilerleyen Douglas kasırgası tehdit ediyor. Big Island, Maui ve Kauai bölgelerinde fırtına uyarısı yapılarak, halkın önlem alması için uyarılarda bulunuldu. Şu anda kategori 2 sınıfında olan Douglas'ın Hawaii kıyılarına geldiğinde kategori 1'e düşmesi öngörülüyor. Federal Acil Durum Başkanlığı tarafından kasırgadan etkilenecek olan bölgeler "acil durum bölgesi" olarak ilan edildi. Başkanlık, hayat kurtarmaya yönelik yardımların bölgeye aktarılacağını duyurdu.