Trump ve Kim Arasında Yapılan Görüşmede Anlaşma Sağlanamadı

ABD yönetimi, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Donald Trump ve Kim Jong-un arasındaki zirve sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini belirtti.

"ŞİMDİLİK BİR ANLAŞMA SAĞLANAMADI"

Trump ve Kim'in, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda görüştüğünü belirterek, "Şimdilik bir anlaşma sağlanamadı ancak ülkelerin temsilcileri gelecekte buluşmak için sabırsızlanıyor." dedi.

Sanders, iki lider arasındaki görüşmeyi "çok iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

"BİZİM İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAPMADIKLARI İÇİN ANLAŞMA ÇIKMADI"

ABD Başkanı Donald Trump da Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada "Buradan barış için iyi haberler gelebileceğini söyleyebiliriz. Herhangi bir şey imzalamanın iyi olmayacağını düşündük. Yapıcı bir zaman geçirdik. Enteresan bir iki gün geçirdik. Herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık. Bazı seçeneklerin hiçbirini kullanmama kararı aldık. Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Bizim istediğimiz her şeyi yapmadıkları için anlaşma çıkmadı" dedi.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini söyledi.

ORTAK İMZA TÖRENİ RAFA KALKTI

Trump ve Kim'in, görüşmelerin yapıldığı otelden planlanandan önce ayrıldığı ve iki lider arasında düşünülen ortak imza töreninin rafa kaldırıldığı kaydedildi.

ZİRVENİN İLK GÜNÜNDE GÖRÜŞMELER POZİTİF GEÇMİŞTİ

Dün başlayan Trump-Kim zirvesinin ilk günündeki görüşmelerin pozitif geçtiği bildirilmiş, asıl zirve görüşmelerinin ise bugün gerçekleştirileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA