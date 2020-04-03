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ABD yönetimi ile koruyucu maske üreticisi 3M arasında "ihracat" gerginliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılan koruyucu maskeleri ihraç ettiği için eleştirdiği 3M, maske ihracatının kesilmesinin ciddi sonuçları olabileceğini savundu.

03.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:12
ABD yönetimi ile koruyucu maske üreticisi 3M arasında
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılan koruyucu maskeleri ihraç ettiği için eleştirdiği 3M, maske ihracatının kesilmesinin ciddi sonuçları olabileceğini savundu.
Trump'ın, Twitter hesabından maske ihracatına dikkati çekerek, "3M'in ürettiği maskeleri ne yaptığını gördükten sonra, Savunma Üretim Yasası'nı devreye soktuk. Hükümetimiz için maskelere ne olduğunu görmek bizim için sürpriz oldu. Bunun bedeli büyük olacak." ifadesini kullandı.
Trump'ın açıklamalarına 3M'den yanıt geldi.
3M'in resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde şirketin ABD pazarı için mümkün olduğunca çok maske sağlanması için normalden daha fazla üretim yaptığı belirtilerek, federal yetkililer ile çalışmaktan memnuniyet duyulacağı kaydedildi.
Şirketin yurt dışındaki üretimlerinin de ABD'ye getirilmesi için çaba gösterdiğine işaret edilen açıklamada, Trump yönetiminin üretilen maskelerin Kanada ve Latin Amerika pazarlara ihracatının da durdurulmasını talep ettiği hatırlatıldı.
3M'in önemli bir maske tedarikçisi olduğu ifade edilen açıklamada, "ABD'de üretilen koruyucu maskelerin ihracatının kesilmesi, diğer ülkelerin de aynı şekilde karşılık vermesine yol açabilir. Durum bu noktaya gelirse de ABD piyasasındaki maske miktarı azalmış olur." uyarısında bulunuldu.
Koruyucu maskelerin fahiş fiyatlara satılmasının önüne geçilmesi için de çalışmaların sürdüğü vurgulanan açıklamada, ABD'li sağlık çalışanlarına yönelik maske üretimi konusunda en yüksek seviyede üretim yapılacağı bildirildi.
ABD'nin Kovid-19'un en etkili olduğu ülke konumuna gelmesine rağmen, 3M'in ülkede ürettiği maskelerin yurt dışına ihraç edilmesi tartışma konusu olmuştu.
Trump, dün kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren "Savunma Üretim Yasası" çerçevesinde, 3M'in koruyucu maske üretiminin önceliğinin ABD piyasası olması gerektiği yönünde talimat vermişti.
Savunma Üretim Yasası nedir?
Savunma Üretim Yasası, Kore Savaş'ından hemen önce çıkarılmıştı.
Söz konusu yasa, ABD başkanına özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.
Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İhracat, 3m, Güncel
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