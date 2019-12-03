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ABD yönetiminden 6 petrol tankerine Venezuela yaptırımları

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'ya yaptırımlar kapsamında 6 petrol tankerini yaptırım listesine aldı.

03.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:02ABD yönetiminden 6 petrol tankerine Venezuela yaptırımları
ABD Hazine Bakanlığı, 'ya yaptırımlar kapsamında 6 petrol tankerini yaptırım listesine aldı.
Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezula ile ilgili yaptırımlar kapsamında 6 petrol tankerinin daha yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.
ABD'nin yanı sıra 50 ülke, Venezuela'da Nicolas Maduro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak tanıyor.
ABD, Maduro yönetimini köşeye sıkıştırmak adına sık sık bu ülkeye yönelik yeni yaptırımlar getiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel

Kaynak: AA

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