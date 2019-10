ABD yönetiminden Tunus'a seçim tebriği

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tunus 'taki cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "Tunus halkını, hafta sonu sandıklara giderek zor kazanılmış seçme hakkını icra ettikleri için tebrik ediyorum. Bu süreçte seçmenin güvenini artıran Tunus'un bağımsız seçim komisyonuna hayran kaldık." ifadelerini kullandı.Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Tunus halkının kendi başkanını belirlemiş olmasının ülkenin demokratikleşme yolunda dönüm noktası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı seçilen Anayasa Profesörü Kays Said ile çalışmak için sabırsızlandıklarını vurgulayan Pompeo, "Tunus halkını, hafta sonu sandıklara giderek zor kazanılmış seçme hakkını icra ettikleri için tebrik ediyorum. Bu süreçte seçmenin güvenini artıran Tunus'un bağımsız seçim komisyonuna hayran kaldık." değerlendirmesinde bulundu.Tunus'ta pazartesi günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış, Tunus Yüksek Seçim Komisyonu, bağımsız aday Kays Said'in seçimin ikinci turunda oyların yüzde 72,71'ini alarak cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamıştı.Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said kimdir?Tunus'un 2014'te hayata geçirdiği ve "Arap dünyasının en demokratik anayasası" olarak nitelenen metnin mimarlarından 61 yaşındaki Kays Said, seçimlerde klasik anlamda poster, afiş tanıtım ve benzeri bir kampanya yürütmeyi reddetti.Tunus'un sahil bölgesindeki Nabil vilayetine bağlı Beni Hiyar kentinde 1958'de doğan Said, eğitimini hukuk, uluslararası hukuk ve anayasa üzerine tamamladı.Üniversitede anayasa hukuku ve uluslararası hukuk alanında ders veren ve akademik çalışmalar yapan Said, Tunus'un, Arap dünyası içinde en fazla kişisel hak yanlısı ve özgürlükçü 2014 Anayasası'nı inceleyen uzmanlar komitesinde yer aldı.Seçim kampanyası sırasında herhangi bir siyasi partiyle ittifak kurmaktan uzak duran Said, devletin adaylara sağladığı cumhurbaşkanlığı kampanya ödeneğini de kabul etmedi.Anayasa Profesörü Said'in, "siyasette ahlak, yolsuzlukla mücadele, kanun devleti" gibi konularda klasik Arapçayı ısrarla ve beceriyle kullanarak seçim kampanyasında halka sunduğu vaatler dikkati çekti.Tunus'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento arasında paylaştırılmış yönetim sisteminde reform yapmak Said'in kampanya vaatleri arasında yer aldı.