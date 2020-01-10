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ABD yönetiminin gündeminde "Irak'tan çekilme" konusu yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıkladı.

10.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:34ABD yönetiminin gündeminde
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde " 'tan çekilme" konusunun olmadığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, ABD ile Irak arasındaki iş birliğinin devamına vurgu yapan yazılı bir açıklama yaptı.
Ortagus, açıklamasında ABD'nin Orta Doğu'da "iyi bir misyonla" ve Irak'ta DEAŞ'la mücadele kapsamında bulunduğuna vurgu yaptı.
"Irak'taki askeri varlığımız DEAŞ'la mücadeleyi sürdürmek ve ABD'li, Iraklı ve koalisyon ortaklarımızı korumak amacına matuftur." ifadesini kullanan Ortagus, Irak'taki DEAŞ'la mücadele misyonunun halen önemli olduğunu belirtti.
Ortagus, Amerikan askerlerinin Irak'ta kalıp kalmayacağı ile ilgili sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şu anda Irak'a giden heyetin amacı, Irak'la stratejik ortaklığımızı nasıl daha da geliştirebileceğimizi ve Orta Doğu'daki haklı ve uygun askeri varlığımızı konuşmaktır, yoksa askerlerin geri çekilmesini görüşmek değil."
Ortagus ayrıca, NATO'nun Irak'ta bundan sonra daha fazla nasıl rol üstlenebileceği konusunu da görüştüklerini vurguladı.
Açıklamasında Irak'la iş birliğine birkaç kez vurgu yapan Sözcü, "Egemen, müreffeh ve istikrarlı bir Irak'ın arkadaşı ve ortağı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşen Başbakan Adil Abdulmehdi, Pompeo'dan, meclisin ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için aldığı kararın uygulanması çerçevesinde, ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturmasını istemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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