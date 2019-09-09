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ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya 55 tır dolusu sevkiyat yaptı

Irak'tan Suriye'ye giriş yapan yaklaşık 55 tırda, terör örgütüne gönderilen kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri vardı.

09.09.2019 10:28

ABD, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi.

ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 tırlık sevkiyat yaptı. YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü. ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

YPG/PKK TÜNEL KAZMAYA DEVAM EDİYOR

ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor. Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi.

AA, 5 Eylül'de de örgütün halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazdığını duyurmuştu.

ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya 55 tır dolusu sevkiyat yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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