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Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı

2017 yılında sahada kalbi duran ve 1 yıl komada kalan Ajaxlı Abdelhak Nouri'nin son durumu ile ilgili ağabeyi Abderrahim bilgi verdi. Abderrahim, kardeşi Abdelhak Nouri'nin 2 sene 9 ay sonra komadan uyandığını söyledi.

27.03.2020 08:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:38

8 Temmuz 2017'de Ajax 'ın Werder Bremen ile oynadığı maçta kalbi duran ve 1 yıl sonra komadan uyanabilen Abdelhak Nouri'nin son durumu ile ilgili ağabeyinden açıklama geldi.

Hollanda 'da katıldığı bir TV programında konuşan büyük ağabeyi Abderrahim yaptığı açıklamada kardeşinin yaşam mücadelesine devam ettiğini ve bir şekilde iletişim kurduklarını ve kendi başına yapabildiği şeyleri anlattı.

"NEREDE OLDUĞUNUN FARKINDA"

Son durumuyla ilgili, "Uyuyor, uyanıyor, yiyor ama yataktan kalkamıyor. Son zamanlarda kaşlarını kaldırarak geliştirdiğimiz bir iletişim şeklimiz var. Bu onun için en iyi spor olarak görünüyor. Nerede olduğunun farkında, ailesi ile olduğunun farında. Onunla sık sık konuşuyoruz ve maçları bile izliyoruz." sözlerini kullandı.

Nouri'nin talihsiz olayın ardından yaşam mücadelesine devam ettiğini belirten ağabeyi, Nouri'nin kendileriyle birlikte olduğu için Allah'a her gün şükrettiklerini belirtti.

(Sporx)

Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı
Etiketler: Werder Bremen, Hollanda, Ajax, Spor

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Ajaxlı Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı

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Haberler ›› Spor ››Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı - Spor
Yorumlar (1)
KLM:Demek ki komada olan bitkisel hayatta olan yaşam destek ünitesine bağlı yaşatılanların fişini çekmemek lazım
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